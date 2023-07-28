В подмосковной Дубне прошла патриотическая акция

В Дубне местное отделение «Союза женщин России» устроило патриотическую благотворительную акцию под названием «Zaщитникам с любовью».

В рамках мероприятия состоялся сбор полезного груза для бойцов специальной военной операции. Люди приносили новую одежду, медикаменты, консервы. С большим интересом горожане рассматривали экспонаты, которые собрали на местах сражений Великой Отечественной войны энтузиасты-поисковики. Повара полевой кухни угощали всех желающих вкусной кашей с мясом.

В концерте «За нами Россия!» выступали, как известные исполнители, так и начинающие музыканты, танцевальные хореографические коллективы наукограда.