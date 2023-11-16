В подмосковной Электростали награждены участники конкурса Росатома

Электростальцы принимали активное участие в конкурсе «Новые созидатели», организатором которого выступила госкорпорация «Росатом».

В администрации городского округа состоялось чествование самых активных конкурсантов. Всего участниками проекта стали 45 человек. Победители муниципального этапа: главные специалисты Машиностроительного завода Никита Лихачев, Владимир Алясов и заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий. Они представят Электросталь в финале конкурса.

Глава городского округа Инна Волкова поздравила всех участников, а тройке лидеров вручила подарки с пожеланием удачи на решающем этапе.

Добавим, что кроме электростальцев, в финале за главные призы будут бороться «созидатели» из Новоуральска, Сарова и Озерска.