В подмосковной Электростали пройдет акция в честь Дня матери

В электростальском Центре культуры «Досуг» в воскресенье состоится сбор гуманитарной помощи детям и бойцам специальной военной операции.

Акцию под названием «Твори добро» организует благотворительный фонд «Катюша». Волонтеры готовы принять для подготовки посылок новую или в приличном состоянии одежду всех видов, обувь, игрушки, детскую литературу, хозяйственную утварь. Многие вещи будут раздаваться бесплатно на месте всем нуждающимся.

Адрес Культурного центра «Досуг»: Адрес: ул. Западная, д. 1-1А.