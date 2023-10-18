В подмосковной Электростали состоялись открытые забеги «Царь горы»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Электросталь]
Почти 400 спортсменов разных возрастов собрались на электростальском водоеме «Юбилейный», чтобы побороться за первенство.
Много лет в городском округе в октябре проводится кросс лыжников. Благодаря этому соревнованию они сверяют курс подготовки к сезону. Чтобы усложнить трассу, организаторы прокладывают трассу так, чтобы она пролегала через пологую, но вполне высокую гору. Со временем в этом кроссе стали принимать участие не только лыжники, но и все желающие.
Дистанции на любой вкус — от 500 метров до шести километров. Призы местным управлением по физической культуре и спорту во главе с Михаилом Журавлевым и деловыми партнерами готовятся для призеров в 18 возрастных категориях.