В подмосковной Электростали состоялись открытые забеги «Царь горы»

Много лет в городском округе в октябре проводится кросс лыжников. Благодаря этому соревнованию они сверяют курс подготовки к сезону. Чтобы усложнить трассу, организаторы прокладывают трассу так, чтобы она пролегала через пологую, но вполне высокую гору. Со временем в этом кроссе стали принимать участие не только лыжники, но и все желающие.

Дистанции на любой вкус — от 500 метров до шести километров. Призы местным управлением по физической культуре и спорту во главе с Михаилом Журавлевым и деловыми партнерами готовятся для призеров в 18 возрастных категориях.