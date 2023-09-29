В подмосковной Электростали установлено 42 детских комплекса по губернаторской программе

Дворы в Электростали заметно похорошели за последние несколько лет. На смену старым детским площадкам приходят современные игровые зоны.

Как отмечает глава округа Инна Волкова, новые сектора привлекают внешним видом и безопасностью. Родители спокойны — на место асфальта пришло резиновое покрытие, на котором нельзя тяжело травмироваться. Плюс к этому теперь есть отличное освещение и видеокамеры. На детских площадках люди часто собираются целыми семьями. Отметим, прежде чем, обновлять территорию, администрация Электростали изучает общественное мнение.

Только в этом году в городском округе построены, модернизированы и приведены в порядок 17 площадок. Всего же за десять лет реализации областного губернаторского проекта «Наше Подмосковье» в электростальских дворах появились 42 игровые детские зоны.