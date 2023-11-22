В подмосковной Электростали устроили акцию в поддержку бойцов СВО

Подобные мероприятия за небольшой срок стали в городе уже традиционными. В сценарий каждого из них добавляется что-то новое. На этот раз на открытии были выставлены детские творческие работы — рисунки, поделки. На открытом уроке под руководством педагогов и специалистов центра ребята изготовили дракона, который является символом наступающего 2024 года.

В рамках этого своеобразного фестиваля состоялись встречи с активными волонтерами, организаторами Пункта сбора гуманитарной помощи и Центра поддержки семей мобилизованных. Среди самых дорогих гостей акции были члены семей бойцов СВО. Вечернюю программу украсили выступления музыкальных групп «Ленивые рабочие», «NIGHTSTORY», «Каберон» и дуэт «AGALKINA&ITISHIN». Весь день работал выездной пункт сбора гуманитарной помощи.