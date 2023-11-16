В подмосковной Электростали устроили флешмоб в честь запуска в космос корабля «Буран»

На центральной площади Электростали активисты «Движения первых» организовали массовый флешмоб по поводу 35-летия запуска космического корабля «Буран».

Свыше 700 школьников, студентов, молодых специалистов городских предприятий создали фигуру легендарного корабля. Напомним, 15 ноября 1988 года «Буран» дважды облетел вокруг планеты и приземлился с помощью автопилота.

Как отмечает глава Электростали Инна Волкова, можно гордиться тем, что современная молодежь знает, помнит и чтит уникальные отечественные разработки.