В подмосковной Электростали в честь Дня матери дадут концерт студенты музыкального колледжа
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
Студенты Московского областного базового музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина (городской округ Электросталь) готовят концерт «Все краски жизни…», который посветят Дню матери.
Со сцены прозвучат вокальные и инструментальные классические произведения Рахманинова, Чайковского, Шопена и других композиторов. Как отмечает заслуженный работник культуры Московской области, руководитель вокального отделения колледжа Юлия Беседина, студенты очень волнуются, поскольку у них еще маловато опыта концертных выступлений, но вместе с тем верят, что подарок мамам получится достойным и памятным.
Праздничное мероприятие пройдет в пятницу в Библиотеке — информационном центре для молодежи (улица Карла Маркса, 23). Вход свободный.
В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В честь этого события проходят концерты, конкурсы, акции, выставки.
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