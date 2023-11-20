В подмосковной Электростали в честь Дня матери дадут концерт студенты музыкального колледжа

Со сцены прозвучат вокальные и инструментальные классические произведения Рахманинова, Чайковского, Шопена и других композиторов. Как отмечает заслуженный работник культуры Московской области, руководитель вокального отделения колледжа Юлия Беседина, студенты очень волнуются, поскольку у них еще маловато опыта концертных выступлений, но вместе с тем верят, что подарок мамам получится достойным и памятным.

Праздничное мероприятие пройдет в пятницу в Библиотеке — информационном центре для молодежи (улица Карла Маркса, 23). Вход свободный.

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В честь этого события проходят концерты, конкурсы, акции, выставки.

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