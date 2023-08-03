В подмосковной Ивантеевке дети радуются новой игровой площадке

Площадку лично осмотрели глава округа Максим Красноцветов и другие ответственные работники администрации. Было отмечено, что строители качественно справились с заданием, и зона отдыха сразу же привлекла внимание детворы.

В 2023 году, согласно плану благоустройства, в округе должно быть построено 20 игровых площадок для юных жителей, пять из них по программе губернатора. Строители сдали объекты не только в Ивантеевке, но и в Пушкино, Софрино. Кипят работы в микрорайоне Мамонтовка и поселке Лесной.

По ходу рабочего объезда территории Максим Красноцветов проверил также качество ремонта дороги по улице Некрасова в Пушкино. Никаких нареканий к подрядчику нет, работы на финишной прямой. Обновление дороги осуществляется в рамках областной программы «Дороги Подмосковья».