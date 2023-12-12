В подмосковной Ивантеевке юные волонтеры СВО сшили новогодних гномов
Фото: [Ольга Егиян /РИАМО-стрингеры]
Цех по пошиву маскировочных сетей для специальной военной операции «Добрые дела Ивантеевки» (Городской округ Пушкинский) параллельно занялся изготовлением новогодних игрушек.
Руководитель мастерской Татьяна Щербакова решила несколько отвлечь своих юных учеников из местных гимназий от военной темы и научила их шить новогодних гномов. Ребята работали над новым необычным заданием два дня, остались довольны, но при этом признались, что маскировочные сети, шевроны изготавливать легче.
Часть новогодних гномиков вместе с сетями будут отправлены на передовую в зону СВО для поднятия настроения нашим бойцам.