В подмосковной Ивантеевке юные волонтеры СВО сшили новогодних гномов

Руководитель мастерской Татьяна Щербакова решила несколько отвлечь своих юных учеников из местных гимназий от военной темы и научила их шить новогодних гномов. Ребята работали над новым необычным заданием два дня, остались довольны, но при этом признались, что маскировочные сети, шевроны изготавливать легче.

Часть новогодних гномиков вместе с сетями будут отправлены на передовую в зону СВО для поднятия настроения нашим бойцам.