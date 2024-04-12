В подмосковной Ивантеевке приводят в порядок дороги и автобусные остановки

В подмосковной Ивантеевке проходит месячник чистоты и благоустройства, в рамках которого в порядок приводят городские автодороги и придорожные территории.

«Сейчас работаем на пересечении Советского проспекта и Центрального проезда, на улицах Дзержинкого и Новоселки-Слободка — убираем автомобильные дороги и прилегающие к ним тротуары, то есть находящиеся в полосе отвода на расстоянии трех-пяти метров от проезжей части. Собираем бытовой мусор, чистим асфальт и прибордюрную часть вручную», — рассказал представитель компании-подрядчика ООО «Дорстройпроект» Алексей Петровкин.

Представитель компании-подрядчика отметил, что рабочий день бригад начинается в шесть утра. График ненормированный, потому что работы завершают лишь по итогу выполнения всех поставленных заданий на текущий день. В каждой бригаде по четыре человека.

«Мы обслуживаем практически все автодороги в Ивантеевке — проводим ямочный ремонт, чистим бордюры и асфальтовое покрытие, промываем дорожные знаки и убираем мусор, которого после этой непростой зимы особенно много», — добавил специалист.

Алексей Петровкин рассказал, что собранный мусор и листву распределяют по мешкам с целью дальнейшего вывоза за пределы городской территории. Бригады также ежедневно приводят в порядок 70 автобусных остановок: убирают, моют и при необходимости ремонтируют.

В месячнике чистоты также активно принимают участие местные жители. Администрация Городского округа Пушкинский выражает благодарность активным горожанам и способствует оказанию помощи: предоставлению инвентаря и спецтехники. Ивантеевка уже заметно преобразилась после зимы, но работы еще продолжаются.