В подмосковной Ивантеевке прошел необычный конкурс детских и взрослых костюмов

Конкурс детских и взрослых костюмов в стиле «Алисы в Стране чудес» в Ивантеевке стал большим предновогодним событием для всего Городского округа Пушкинский.

Участники продемонстрировал не только знания популярного произведения Льюиса Кэрролла, но и свои творческие способности. Особый интерес жюри, в состав которого входил депутат Московской областной Думы Николай Черкасов, привлекла семья Валентины Колчевой. Мама и трое детей удостоились наград в различных номинациях — «Самый уникальный костюм», «Самая милая зайка» и «Творческая мама». Как отметила Валентина, она с ранних лет старается прививать своим ребятам любовь к творчеству, которая объединяет семью.