В подмосковной Ивантеевке прошла проверка капремонта домов культурного наследия

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов с сотрудниками администрации и активистами проекта «Культура малой Родины» совершил рабочую поездку на объект.

«В трех многоквартирных домах в Детском проезде работают бригады подмосковного Фонда капитального ремонта. Отставаний от плана нет. Но важно и то, что мы сохраняем историю, дух этого исторического места», — подчеркивает Максим Красноцветов.

Один из домов был возведен в Ивантеевке в 1750 году, другой в 1906-м. Местные жители называют их «историческими жемчужинами» и очень надеются на профессиональное умение ремонтников, их бережное отношение к наследию прошлого.

Глава округа осмотрел также сквер за ДК имени Кекушева. Были отмечены некоторые недостатки в содержании территории, соответствующим службам даны поручения их исправить.