В подмосковной Кашире детей из многодетных семей обеспечили школьными ранцами

В Кашире в подарок будущим первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей приготовлены ранцы и канцтовары.

В местной администрации заранее позаботилась обо всех бумажных вопросах, составили списки учеников, закупили школьные принадлежности. В этом году в Кашире подарки получат 39 первоклашек.

Как отмечает врио главы Каширы Михаил Шувалов, не случайно губернатор Андрей Воробьев на недавнем совещании с руководителями разных уровней вновь поднял тему помощи семьям школьников, ведь, подготовить ребенка к учебе по полной программе дело хлопотное и затратное. Об этом всегда следует помнить.

Выплату на первоклассника можно оформить на РПГУ с 10 августа по 1 октября.