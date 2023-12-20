В подмосковной Кашире откроют мемориальную доску почетному гражданину
Фото: [Каширский краеведческий музей]
Мемориальную доску почетному гражданину Каширы Наталии Забигайло откроют в четверг на здании краеведческого музея.
Как отметили в региональном Министерстве культуры и туризма, инициативу коллектива музея и жителей города увековечить память заслуженного работника культуры Московской области поддержали администрация округа и местный Совет депутатов.
В Каширском краеведческом музее Наталия Забигайло работала со дня его открытия 21 декабря 1977 года. Она внесла большой вклад в изучение истории края, развитие музейной коллекции.