В подмосковной Кашире откроют мемориальную доску почетному гражданину

Мемориальную доску почетному гражданину Каширы Наталии Забигайло откроют в четверг на здании краеведческого музея.

Как отметили в региональном Министерстве культуры и туризма, инициативу коллектива музея и жителей города увековечить память заслуженного работника культуры Московской области поддержали администрация округа и местный Совет депутатов.

В Каширском краеведческом музее Наталия Забигайло работала со дня его открытия 21 декабря 1977 года. Она внесла большой вклад в изучение истории края, развитие музейной коллекции.