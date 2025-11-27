В подмосковной Кашире отпраздновали юбилей Дома культуры имени Ленина

Знаковое для подмосковного городского округа Кашира событие – 95-летие Дома культуры имени Ленина – собрало множество местных жителей и почетных гостей. В честь юбилея учреждение подготовило насыщенную программу, включившую яркие концерты, разнообразные выставки и другие культурные мероприятия.

Поздравить коллектив с памятной датой прибыли заместитель главы округа Светлана Троицкая, депутат Мособлдумы Андрей Голубев и председатель Совета депутатов Сергей Буров. По словам представителей власти, они выразили признательность работникам учреждения за их многолетний труд. Дом культуры на протяжении почти целого века остается центром притяжения творческой жизни, радуя каширцев яркими событиями и проектами.

Собравшиеся пожелали коллективу каширского ДК новых ярких событий, идей для вдохновения и дальнейших творческих побед.