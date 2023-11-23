В подмосковной Кашире полиция провела с детьми урок безопасного движения

Ребята узнали, как правильно переходить проезжую часть дороги, как вести себя в общественных местах, во дворах. Особе внимание было обращено на светоотражающие элементы, которые необходимо закрепить на верхней одежде, обуви. Пользоваться светоотражателем нужно непрерывно, вне зависимости от времени суток и погодных условий.

Социальный раунд «Засветись!» продолжается в регионе уже более месяца.