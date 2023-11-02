В подмосковной Кашире пройдет региональная образовательная акция
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации-2024 в Кашире состоится акция «ГИА. Осознанность. Профориентация».
Цель акции, которая пройдет в пятницу, помочь старшеклассникам сформировать осознанный выбор учебных предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11. Для ребят будут устроены деловые игры, открытые уроки. Они получат советы психологов и консультации специалистов по профориентации.
Данная акция, напомним, является инициативным проектом Московской области и проводится уже третий год.