В подмосковной Кашире прошел прием жителей в формате выездной администрации

Выездные администрации проходят на регулярной основе. Преимущество формата в возможности личной встречи депутатов с жителями округа, в ходе которой можно эффективно решить любой вопрос.

Прием жителей деревни Топканово прошел под контролем исполняющего обязанности главы городского округа Кашира Евгения Тертышникова. Поступил ряд обращений, которые будут выполнены в ближайшее время. В частности, к дому № 8 на улице Энергетиков в Ожерелье прибудут профильные специалисты, которые проведут ревизию колодца.

В деревне Топканово функционирует единственная школа, которая в следующем учебном году продолжит работу. Ранее стоял вопрос о рациональности такого решения, ведь в первый класс 1 сентября 2024 года придет всего один ученик.