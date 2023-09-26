В подмосковной Кашире прошла акция «День без автомобиля»

Организаторы активно опрашивали владельцев автомобилей, смогут ли они хотя бы на один день оставить руль, призывали пересесть на велосипед, добраться до работы на автобусе или маршрутке, раздавали полезную литературу по соответствующей тематике. Таким образом, был сделан важный шаг на пути формирования экологической культуры, пропаганды «чистых» видов транспорта.