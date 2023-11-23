В подмосковной Кашире состоялась конференция местного отделения партии «Единая Россия»

С докладами выступили председатель местного Совета депутатов, руководитель фракции Сергей Буров, депутат Совета депутатов от партии «Единая Россия» Игорь Кручинин, которые подробно осветили деятельность однопартийцев, акцентировали внимание на основных экономических и социальных проектах.

Благодарственными письмами Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» отмечены Дмитрий Ишков, Эдуард Гречишкин, Александр Ветров, Наталья Максименко, Екатерина Муратова и другие.

В завершение конференции Михаил Шувалов выразил уверенность, что сложившаяся команда справится со всеми важнейшими задачами.