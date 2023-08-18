В подмосковной Кашире современным оборудованием оснастили стоматологическую поликлинику

Политик встретился с медиками, осмотрел стоматологическую установку, с помощью которой будут лечить детей. Как отметил главный врач Каширской больницы Юрий Володин, во время приема ребятам на специальном планшете будут демонстрироваться мультфильмы и развлекательные программы. Это серьезно добавит комфорта, снизит чувство естественного страха. Для врачей, в свою очередь, на экране будет подробно показываться процесс лечения.

Андрей Голубев сообщил об итогах пятилетней работы команды губернатора за период в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что в Кашире заканчивается капитальный ремонт 4-этажного терапевтического корпуса, построена новая подстанция скорой помощи, ремонтируется амбулатория в поселке Богатищево.