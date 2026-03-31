В подмосковной Кашире создали новые рабочие места на мебельной фабрике

В Кашире успешно функционирует современное производство корпусной мебели ООО «МФС 77» под брендом «МИКСОН». История компании началась в 2003 году с небольшого цеха по выпуску мебельной фурнитуры, а сегодня это высокотехнологичное предприятие, которое продолжает развиваться.

Фабрика оснащена оборудованием с числовым программным управлением — это гарантирует высокое качество продукции на всех этапах производства. В работе преимущественно используются отечественные материалы, что способствует развитию импортозамещения. На предприятии трудоустроены 44 человека, из них 32 — жители Каширского округа.

Компания активно участвует в социальной жизни региона. В рамках партийного проекта «Добрые дела» фабрика оказывает адресную помощь семьям военнослужащих, ветеранам и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Сотрудники регулярно поддерживают благотворительные акции, инициированные местным отделением «Единой России».

Во время визита на производственную площадку секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Кашира Роман Пичугин обсудил с руководством фабрики перспективы развития, вопросы налоговых поступлений и возможности расширения производства. Он отметил, что предприятие — яркий пример успешного роста малого бизнеса, который создаёт рабочие места, вносит вклад в экономику округа и реализует принципы народной программы партии в сфере поддержки предпринимательства и занятости.