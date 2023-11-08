В подмосковной Кашире ученики начальных классов стали «Орлятами России»

В каширской школе № 1 имени Героя Советского Союза Александра Выборнова прошла торжественная церемония посвящения ребят из младших классов в «Орлята России».

Это событие собрало не только детей и педагогов. В школу пожаловали представители местного отделения «Движения Первых», военнослужащие, юнармейцы. Они отметили, что орлятский значок, который ребята получили, символизирует единство, нацеливает на интересные, полезные дела.

«Быть „орленком“ — это не только честь, но и ответственность, — добавила советник администрации округа по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями Мария Кузнецова.

Напомним, «Орлята России» — это программа для учеников младших классов. Ребята постигают образовательные треки, выполняют творческие задания, участвуют в патриотических акциях, делают добрые дела.