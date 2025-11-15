В подмосковной Кашире установили 218 светодиодных фонарей и 9 км уличных сетей

Городской округ Кашира активно участвует в региональной программе «Светлый город», реализуемой в Московской области с 2017 года.

В 2025 году в муниципалитете построено уже более 9 км сетей уличного освещения, установлены 28 опор и 218 современных светодиодных фонарей.

Работы по устройству наружного освещения выполнены в 11 населенных пунктах округа. В перечень вошли деревни Богатищево-Епишино, Батькополье, Верзилово, Вослинка, Кокино, Коростылево, Малеево, Тарасково, Труфаново, поселок Большое Руново и микрорайон Ожерелье. Конкретные улицы для благоустройства определялись на основе обращений, поступивших от местных жителей.

Программа «Светлый город» направлена на ликвидацию недостаточно освещенных территорий в Подмосковье, повышение энергоэффективности систем уличного освещения и создание комфортных условий для досуга граждан в вечернее время. Ежегодное участие каширского муниципалитета в проекте способствует последовательному улучшению инфраструктуры освещения в городском округе.