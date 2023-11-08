В подмосковной Кашире устроили открытое первенство округа по плаванию

В бассейне дворца спорта «Юбилейный» конкуренцию хозяевам составили команды из Ступина, Озер, Домодедова, Серебряных Прудов. Всего на стартовые тумбочки поднимались около двухсот спортсменов в возрасте от 9 лет до 16-ти. Призы разыгрывались на дистанциях 50 метров брассом, 50 кролем и 100 — комплексным плаванием.

В самой зрелищной дисциплине комбинированной смешанной эстафете 4×50 метров первыми на финише были ступинцы. На втором и третьем местах каширяне.