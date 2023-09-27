В подмосковной Кашире жители участвуют во всероссийском конкурсе по благоустройству

В рамках состязания можно отдать предпочтение 133 конкурсантам из 23 муниципалитетов Подмосковья. Само собой первоочередное внимание акцентировано на земляках из деревни Барабаново, которые дружно подали заявки сразу в двух номинациях. Итоги голосования станут известны в конце текущего года.

Отметим, что участником интересного состязания могут стать жильцы любого дома Московской области. Заявки будут приниматься еще почти две недели. Народное голосование закончится в конце ноября.