В подмосковной Коломне активно развиваются детские игровые зоны во дворах

В Коломне одной благоустроенной площадкой стало больше. По просьбам жителей она появилась во дворе дома № 47 микрорайона Ларцевы поляны.

К восторгу детворы игровой мини-городок оборудован качелями, лестницами, горками и другими интересными элементами. Не забыты и лавочки для родителей, бабушек и дедушек. Площадку лично осмотрел глава округа Александр Гречищев. Он пообщался с жителями, поблагодарил их за внимание, инициативу в работе по благоустройству. Отдельная признательность выражена председателю коломенского Совета ветеранов Василию Макаренко, который донес просьбы людей до руководства округа.

«В 2023 году в Коломне появилось более 40 аналогичных игровых зон», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

На прощание Александр Гречищев получил наказ привести в нормальное состояние подъезды и проходы к домам. Глава округа поручил внести территорию в план работ на следующий год.