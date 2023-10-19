В подмосковной Коломне чествовали победителей педагогического конкурса

Творческое состязание вызвало большой интерес у недавних выпускников колледжей и вузов. Жюри по достоинству оценило их потенциал, стремление работать креативно. На подведении итогов и объявлении лауреатов конкурса зал был заполнен до отказа. Участников церемонии поприветствовала руководитель Управления образования администрации городского округа Янина Щеглова.

Лауреатами стали Христина Калашникова (учитель русского языка и литературы из Лицея № 4) и Екатерина Пермякова (учитель английского языка из Емельяновской школы). Абсолютной победительницей конкурса признана преподаватель русского языка и литературы школы № 15 Анастасия Анисимова. Впереди у нее новое испытание, теперь уже на областном конкурсе «Педагогический дебют».