В подмосковной Коломне наградили добровольцев за помощь бойцам СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Коломенцы Андрей Шанин и Виктор Соколов награждены за активную деятельность в поддержку специальной военной операции.
Собирать полезные грузы для бойцов на передовой неравнодушные люди начали практически сразу, как начались военные действия. Андрей Шанин с женой Екатериной создали волонтерскую группу «Сватово», которая в настоящее время объединяет уже более двух тысяч единомышленников. Виктор Соколов работает водителем. Его богатый профессиональный и жизненный опыт помогают при командировках в зону СВО.
Депутат Государственной Думы Никита Чаплин вручил супругам Шаниным Благодарственное письмо. Виктор Соколов награжден медалью «За укрепление боевого содружества».
«Это люди, которые не на словах, а на деле показывают пример истинного патриотизма. В Коломне немало добровольцев, которые вносят свой вклад в наше общее великое дело. Я благодарю каждого, кто сегодня не стоит в стороне», — сказал на церемонии Никита Чаплин.
«Наши коломенские добровольные помощники поддерживают прямую тесную связь с воинскими подразделениями и передают в зону СВО вещи и оборудование, которые запрашивают бойцы. Школьники, студенты делают много полезных дел — плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, мобильные обогреватели», — отметил Александр Гречищев.