В подмосковной Коломне наградили добровольцев за помощь бойцам СВО

«Это люди, которые не на словах, а на деле показывают пример истинного патриотизма. В Коломне немало добровольцев, которые вносят свой вклад в наше общее великое дело. Я благодарю каждого, кто сегодня не стоит в стороне», — сказал на церемонии Никита Чаплин.