В подмосковной Коломне обновляется главный парк города

В администрации городского округа решили привести зону отдыха к современным критериям. По замыслу проектировщиков, акцент будет сделан на активный досуг. В парке появятся игровые площадки для детей, спортивные сектора для взрослых и велодорожка. Для спокойного отдыха предусмотрены скамейки, перголы с навесами. Существенно добавится зелени за счет новых деревьев и кустарников. Порядок будет поддерживаться при помощи видеокамер. По словам заместителя главы округа Сергея Цаплинского, первый этап реконструкции должен завершиться до конца 2023 года.

Депутат Госдумы РФ Никита Чаплин убежден, что в парк Мира назрела пора вдохнуть новую жизнь, исходя из требований сегодняшнего времени. При этом важно сохранить его исторический облик. В частности, будут восстановлены фонтан, ограды, арки. Весь ход работ политик будет держать на личном контроле.

В настоящий момент идет замена инженерных сетей, приводятся в надлежащее состояние водопровод, канализация и другие объекты инфраструктуры.

Парк Мира был заложен в 1948 году на территории 26 гектаров.