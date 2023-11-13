В подмосковной Коломне обсудили проект благоустройства популярного сквера

Каким быть в скором времени коломенскому скверу «Блюдечко», обсудили горожане в ходе общественных слушаний.

Идеями, предложениями, советами поделились краеведы, представители творческой интеллигенции, активисты Совета по развитию общественных территорий и просто неравнодушные жители. Все самое интересное из того, что было сказано, будет использовано во время подготовки Коломны к всероссийскому конкурсу лучших проектов по благоустройству, который проводит Минстрой Российской Федерации.

Как отметил заместитель главы администрации округа Сергей Цаплинский, обсуждения прошли очень плодотворно. Она напомнил, что за благоустройство сквера в кремле отдали голоса 1600 человек.