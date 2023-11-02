В подмосковной Коломне под воду уходят десятки домов из-за затянувшегося ливня — СМИ

Отмечается, что только за первые несколько часов ливня город превратился в Венецию: вода стоит не только на улицах Коломны, но и в подвалах, и подъездах многоквартирных домов. Местные жители публикуют в соцсетях видео потопа на улицах и в домах, спасаются как могут и ждут, когда вода сойдет.

«Такого сильного ливня в подмосковной Коломне не было с лета. Проблема с ливневками, к сожалению, стала привычной для Коломны — летом жители, которые уже успели привыкнуть к рекам вдоль улиц, даже начали осваивать вейксерфинг. Кое-где коммунальные службы пытались бороться с подтоплениями, однако многие улицы до сих пор остаются под водой», - приводится в публикации.

Вечером четверга, 2 ноября, осложнившаяся из-за ливня ситуация была взята под контроль городской администрацией.