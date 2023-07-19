В подмосковной Коломне пройдет реконструкция популярного парка
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Коломна]
Парк 50 лет Октября в Коломне в следующем году обновится в рамках губернаторской программы.
Как отмечает депутат Государственной Думы Никита Чаплин, парк 50 лет Октября, как и парк Мира, пользуется особой популярностью.
«Здесь хорошо и любителям спорта, и всем, кто желает, не уезжая далеко от города, отдохнуть от суеты. Работы по благоустройству объекта — событие, к которому мы вместе стремились. Уверен, когда мы их завершим, пространство еще больше наполнится людьми и мероприятиями», — поделился депутат Государственной Думы Никита Чаплин.
План развития парка предусматривает появление нескольких новых зон и смотровой площадки. На территорию можно будет зайти с двух сторон. Предусмотрено устройство хозяйственного участка и туалетов.
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Коломна]
По словам заместителя главы администрации округа Людмилы Мордовской, в ходе публичных обсуждений были учтены пожелания горожан.
«Мероприятия по благоустройству рассчитаны на 2024 год, — рассказывает заместитель главы администрации Людмила Мордовская. — В текущем году выполняем проектирование. Ранее мы провели публичное обсуждение, собрали общественников и неравнодушных жителей, выслушали все пожелания. Это не парк культуры и отдыха, это лесопарковая зона. Поэтому в числе поручений проектировщикам было сохранение максимального количества зеленых насаждений и природного ландшафта».