В подмосковной Коломне пройдет реконструкция популярного парка

Парк 50 лет Октября в Коломне в следующем году обновится в рамках губернаторской программы.

Как отмечает депутат Государственной Думы Никита Чаплин, парк 50 лет Октября, как и парк Мира, пользуется особой популярностью.

«Здесь хорошо и любителям спорта, и всем, кто желает, не уезжая далеко от города, отдохнуть от суеты. Работы по благоустройству объекта — событие, к которому мы вместе стремились. Уверен, когда мы их завершим, пространство еще больше наполнится людьми и мероприятиями», — поделился депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

План развития парка предусматривает появление нескольких новых зон и смотровой площадки. На территорию можно будет зайти с двух сторон. Предусмотрено устройство хозяйственного участка и туалетов.

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Коломна ]

По словам заместителя главы администрации округа Людмилы Мордовской, в ходе публичных обсуждений были учтены пожелания горожан.