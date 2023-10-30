В подмосковной Коломне пройдет Всероссийский конкурс на лучшего водителя трамвая

Как сообщили в региональном Минтрансе, состязание проводится 1 – 3 ноября в рамках реализации президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги». Городской округ Коломна будут представлять Ольга Козяковская и Александр Пехов.

Напомним, что на сегодняшний день трамвайное движение в Московской области сохранилось только в Коломне. За 9 месяцев с начала этого года на трамваях было совершено более 12 миллионов поездок.