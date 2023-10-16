В подмосковной Коломне прошло освящение храма

На праздник прибыли представители высшего духовенства. У врат храма среди встречавших были заместитель руководителя администрации губернатора Московской области Татьяна Лабызнова и глава Коломны Александр Гречищев. Чин великого освящения и Божественную литургию совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшеству сослужил Патриарший наместник Московской митрополии Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

В дар храму патриарх Кирилл передал список Феодоровской иконы Божией Матери. В речи, обращенной к собравшимся прихожанам, он отметил, что рад вместе со всеми помолиться в этот день в Коломне. Он также благословил представителей движения «Патриаршие добровольцы» и воспитанников православного детского социального центра при Троицком храме.

Участники восстановления святыни удостоились заслуженных наград. Среди тех, кому вручены Патриаршие грамоты, заместитель начальника отдела администрации Коломны Наталья Силина и заместитель директора местного «Детского социального центра» Ирина Полищук.