В подмосковной Коломне студенты плетут маскировочные сети для СВО

Патриотический порыв молодежи поддержала депутат Мособлдумы, двукратная олимпийская медалистка Екатерина Лобышева, закупившая материал для пошивочной мастерской. При встрече она поблагодарила инициативных ребят.

Как сообщила ректор ГСГУ Жанна Леонова, в адрес учебного заведения регулярно поступают сообщения с передовых позиций СВО. Командование сообщает, что маскировочные сети, изготовленные студентами, очень прочные и даже превосходят заводскую экипировку.