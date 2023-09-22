В подмосковной Коломне студенты плетут маскировочные сети для СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Коломна]
Учащиеся Государственного социально-гуманитарного университета (городской округ Коломна) успешно освоили изготовление маскировочной экипировки для бойцов специальной военной операции.
Патриотический порыв молодежи поддержала депутат Мособлдумы, двукратная олимпийская медалистка Екатерина Лобышева, закупившая материал для пошивочной мастерской. При встрече она поблагодарила инициативных ребят.
Как сообщила ректор ГСГУ Жанна Леонова, в адрес учебного заведения регулярно поступают сообщения с передовых позиций СВО. Командование сообщает, что маскировочные сети, изготовленные студентами, очень прочные и даже превосходят заводскую экипировку.