В подмосковной Коломне в День военно-морского флота отдали почести адмиралу Горшкову

День ВМФ в Коломне один из самых любимых праздников. Именно здесь при Петре Первом был поднят Андреевский флаг и заложен первый русский боевой корабль «Орел». В Коломне вырос дважды Герой Советского Союза Сергей Горшков.

Празднование традиционно началось с митинга в сквере у монумента флотоводцу. Здесь собрались ветераны, военные, представители общественных организаций, замглавы администрации округа Максим Коновалов и зампред местного Совета депутатов Роман Андросов. Как отметил почетный гражданин Коломны, контр-адмирал Вячеслав Юрченко, память о легендарном адмирале будет жить вечно в сердцах людей.

Владимир Маркин воинскую службу проходил на катере «Коломенский комсомолец». На это боевое судно он был отправлен в числе первых пяти земляков в 1981 году. Гордится, что за выполнение специального задания и образцовое отношение к делу был поощрен именными часами Сергея Горшкова.