В подмосковной Коломне в преддверии зимнего сезона оценили состояние спецтехники

В Коломне прошла строгая проверка готовности специальной техники, которой предстоит поддерживать порядок на улицах и дорогах в осенне-зимний период.

Предприятие «Спецавтохозяйство» в настоящий момент располагает транспортом в количестве 60 единиц. Почти половина машин были закуплены недавно в целях обновления автопарка. Уже скоро очень пригодятся самосвалы, погрузчики и другие технические агрегаты.

Отметим, в состав контрольной комиссии входили инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области. Коммунальщикам предстояло держать серьезный экзамен, и они его выдержали.

Как подчеркивает заместитель главы Коломны Дмитрий Ходасевич, губернатор поставил четкую задачу по обеспечению бесперебойной работы во время зимнего периода. Проверка показала, что Коломна готова к любым неожиданностям природы. В ближайшее время тестирование пройдет и в других коммунальных предприятиях.