В подмосковной Лобне начал работу социальный проект для детей-инвалидов

Более 40 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, получили возможность проводить совместный культурный досуг. Как отмечает руководитель проекта Елена Демчинская, людям интересны семейные фотосессии, мастер-классы для детей и взрослых, посещения театров, музеев, цирка. Отметим, налажены связи с аналогичными центрами в Люберцах, Дмитрове, Долгопрудном.

В перспективе планируется оказывать поддержку инвалидам от 18 лет и старше.