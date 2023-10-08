В подмосковном Реутове мужчина выпал из окна и разбился насмерть

Отмечается, что в настоящее время на место происшествия едут эекстренные службы Реутова. Очевидцы сообщают, что тело было обнаружено рано утром в воскресенье, 8 октября, вышедшими гулять с собаками местными жителями.

«Выпал мужчина в Реутове на Юбилейном проспекте. Информации о причинах падения пока нет», - приводится в публикациях.

Свел ли сам мужчина счеты с жизнью или ему помогли выпрыгнуть из окна - предстоит выяснить полицейским.