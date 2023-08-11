В подмосковном Чехове активно развиваются парковые территории

Были выдвинуты интересные, перспективные идеи, которые сразу были взяты на карандаш. Глава округа напомнил, что в таком важном вопросе, как благоустройство, очень важно мнение жителей. Так, в июне более двух с половиной тысяч чеховцев в ходе голосования высказались за создание в городском парке фонтанов и летнего кафе.

«Плавучие фонтаны установим к Дню города 3 сентября, а кафе с летней верандой откроется уже через несколько дней», — отметил Григорий Артамонов.

Обновление ждет и парк «Дубки», продолжил глава округа. Скоро здесь появится концертная сцена.