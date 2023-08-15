В подмосковном Чехове активно ведут борьбу с «серыми возчиками»

В Чехове полицейские и коммунальщики объединились в борьбе с незаконным сбросом мусора в муниципальные контейнеры.

В совместных рейдах принимают участие и сотрудники городской администрации. Глава округа Григорий Артамонов взял проблему на личный контроль. В частности, много жалоб поступало из поселка Столбовая, где на улице Парковой мусорные баки очень часто переполнены. Легко догадаться, что это происходит по вине так называемых «серых возчиков», водителей грузовиков, которые за мзду собирают отходы в окрестных садовых товариществах.

В итоге с поличным задержаны несколько водителей и грузчиков, составлены протоколы для административного наказания.

«Рейды по борьбе с «серыми возчиками» будем проводить и впредь», — подчеркивает Григорий Артамонов.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Чехов ]

В данный момент Чехов оснащен 30 камерами видеонаблюдения и семью фотоловушками. Работает линия приема обращений граждан «СБРОС», куда можно сообщать о нарушениях. Только с начала года по фактам незаконного сброса отходов в правоохранительные органы направлено 170 материалов, на автостоянку отправлены четыре большегрузные машины, сумма штрафов составила 68 тысяч рублей.