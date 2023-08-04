В подмосковном Чехове открыли памятник легендарному хоккеисту

Монумент великому хоккеисту сборной СССР Валерию Васильеву торжественно открыт на площади перед ледовым Дворцом спорта «Витязь» в Чехове.

В церемонии приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов, вице-президент Федерации хоккея России Николай Урюпин, олимпийские чемпионы Александр Мальцев, Станислав Петухов, Владимир Мышкин, Василий Первухин и другие. Ветераны хоккея поделились теплыми воспоминаниями о своем великом партнере. Слова признательности за сохранение памяти высказали вдова и дочь Валерия Васильева.

В Чехове не случайно чтут прославленного хоккеиста. Валерий Васильев был в числе тех, кто создавал хоккейный клуб «Витязь» и при нем детскую спортивную школу. Он консультировал молодых тренеров, устраивал открытые тренировки. Ежегодно в спортивном комплексе «Ледовый дворец» проводится турнир по хоккею, посвященный памяти В.И. Васильева, в котором принимают участие не только чеховские хоккеисты, но и приглашенные из других городов спортсмены.

Как отметил Григорий Артамонов, имя Валерия Васильева вписано в Книгу «Гордость и Слава Чеховского муниципального района».