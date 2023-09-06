В подмосковном Чехове открылся уникальный образовательный центр

Как отмечает глава муниципалитета Григорий Артамонов, благодаря реализации национальных проектов и поддержке губернатора Андрея Воробьева в регионе уже действуют одиннадцать аналогичных учебных заведений. Школьники из дальних населенных пунктов получают знания с помощью новейших технологических разработок.

«Наша задача - создать комфортную и стимулирующую среду обучения для каждого ребенка. Мы стремимся предоставить не только теоретическую базу, но и практические навыки, которые пригодятся в реальной жизни. Уверен, занятия здесь будут не только полезными, но и увлекательными. Желаю успехов в новой «Точке роста»! - рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Образовательные центры оснащены роботами-манипуляторами, конструкторами, ноутбуками и другим полезным оборудованием. Все нацелено на высокоэффективную учебу, чтобы ребята получали фундаментальную разностороннюю подготовку и уверенно определяли свое будущее.