В подмосковном Чехове успешно создается комфортная среда для проживания и досуга

В городском округе Чехов каждый год появляются новые благоустроенные зоны отдыха и активного досуга. При этом сами жители активно влияют на этот процесс с помощью диалога с местной властью.

Многие горожане любят прогуляться у реки Теребенка в самом центре Чехова, у каскадов прудов. В этом году проект стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства, а это значит, что здесь станет еще красивее и комфортнее. Чеховская администрация привлечет к сотрудничеству коммерсантов, чтобы при их участии возле прудов можно было и книгу почитать в тихом месте, и побеседовать за чашкой кофе, и позаниматься спортом, включая экзотичный пока вейкбординг (катание на короткой доске за катером на тросе).

В 2023 году начнет преображаться «Губернский лес». Для этого задействуются субсидии специальной областной программы «Парки в лесу» и средства местного бюджета. На первом этапе предусмотрено создание технической инфраструктуры.

Сразу четыре новых сада будет устроено в ходе масштабной реконструкции Усадьбы А.П. Чехова в Мелихово. Здесь также проведут реконструкцию входа, благоустроят мемориальную зону, обновят инженерные сети. Этот проект одобрен Андреем Воробьевым и для его реализации выделяется более 1 млрд рублей.