В подмосковном Дмитрове горит спортмагазин, пламя может перекинуться на здание фабрики
Фото: [Дмитрий Зайчиков]
О произошедшем ЧП в городе Дмитров в Московской области проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.
Там отметили, что, несмотря на то что пожарные пытаются локализовать пламы, огонь может в любой момент перекинуться на здание находящейся рядом с горящим спортивным магазином фабрики.
«Угроза распространения огня на здание фабрики есть в подмосковном Дмитрове из-за пожара в спортивном магазине», – цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры Московской области.
О пострадавших в ходе пожара информации пока нет.