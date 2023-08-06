В подмосковном Дмитрове горит спортмагазин, пламя может перекинуться на здание фабрики

О произошедшем ЧП в городе Дмитров в Московской области проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

Там отметили, что, несмотря на то что пожарные пытаются локализовать пламы, огонь может в любой момент перекинуться на здание находящейся рядом с горящим спортивным магазином фабрики.

«Угроза распространения огня на здание фабрики есть в подмосковном Дмитрове из-за пожара в спортивном магазине», – цитирует РИА Новости сообщение прокуратуры Московской области.

О пострадавших в ходе пожара информации пока нет.