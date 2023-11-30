В подмосковном Долгопрудном ярким шоу откроют зимний сезон

Организаторы гарантируют всем гостям сюрпризы, подарки и, конечно же, отменное настроение. Программа подготовлена яркая и разнообразная. Мастер-класс по росписи новогодних игрушек, которые можно забрать на память, флэшмоб «Дракон», письма Деду Морозу, зажигательные танцы, песни и многое другое порадует всех, кто придет в парк. Красавица елка уже установлена, осталось только дружно дать команду на включение праздничной иллюминации.