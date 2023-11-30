В подмосковном Долгопрудном ярким шоу откроют зимний сезон

Общество
пресс-служба администрации г.о Долгопрудный

Фото: [пресс-служба администрации г.о Долгопрудный]

В Центральном парке Долгопрудного в пятницу состоится праздничное открытие сезона «Зима в Подмосковье».

Организаторы гарантируют всем гостям сюрпризы, подарки и, конечно же, отменное настроение. Программа подготовлена яркая и разнообразная. Мастер-класс по росписи новогодних игрушек, которые можно забрать на память, флэшмоб «Дракон», письма Деду Морозу, зажигательные танцы, песни и многое другое порадует всех, кто придет в парк. Красавица елка уже установлена, осталось только дружно дать команду на включение праздничной иллюминации.

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