В подмосковном Домодедово продолжают возводит новую школу

Строительная готовность новой общеобразовательной школы на улице Высотная в Домодедово составляет уже двадцать процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

«В настоящее время в ЖК „Домодедово Парк“ на объекте порядка 90 рабочих и 8 единиц техники. Подрядчиком ведутся работы по армированию перекрытий второго и четвертого этажей, а также ограждающих конструкций, внутренних колонн и перегородок первого этажа», — уточнили в ведомстве.

Согласно проектной документации, общая площадь здания составит более шестнадцати тысяч квадратных метров. А на прилегающей территории обустроят стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортплощадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Открытие данной школы запланировано на 1 сентября следующего года.

Ранее в преддверии Дня учителя губернатор Андрей Воробьев подчеркнул необходимость проявить особое внимание ко всем, кто связан со сферой образования.