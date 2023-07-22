В подмосковном Домодедово состоялось открытие парка «Взлет»
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Масштабные работы по благоустройству завершились, торжественное открытие парка «Взлет» прошло в Домодедово. Об этом рассказали в региональном Министерстве благоустройства.
«В Домодедово появилась еще одна большая современная зона отдыха, рассчитанная на интересы всех групп населения. Тут есть пляж у воды, удобные дорожки, возможности для занятий спортом, площадка для детей. Кроме самого парка, обновили и территорию спортклуба „Авиатор“, — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.
В обновленном парке создали новую дорожно-тропиночную сеть, площадки для тихого отдыха и наблюдения за природой. Установили амфитеатр, перголу и навес с качелями. По всей территории разместили скамьи и урны, навигационные указатели.
При этом комплексное благоустройство затронуло и территорию спортивного клуба «Авиатор». Там обновили стадион и организовали дополнительные площадки для занятий спортом.
Омечается, что в честь открытия обновленного парка намечена большая развлекательная программа с шоу. А вечером гостей парка ждут дискотека и кинопоказ.
Накануне Андрей Воробьев провел встречу с общественниками Домодедово, в рамках которой участники обсудили преобразования в городском округе и планы по его развитию.
Фото: [Пресс-служба Министерств благоустройства МО]